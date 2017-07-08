«Севилья» договорилась о покупке форварда «Сампдории» Муриэля

Автор: Лидия Дидык 0

Муриэль

Нападающий «Сампдории» Луис Муриэль близок к переезду в Испанию. «Севилья» заинтересована в колумбийском футболисте.

Клубы согласовали трансфер игрока за 20 миллионов евро плюс бонусы. Также «Сампдория» получит 20% от последующей продажи игрока.

Муриэлю осталось пройти медицинское обследование, поскольку все детали трансфера уже согласованы. Ранее в качестве претендента на Муриэля назывался «Зенит», но игрок отказался ехать в Россию.

В прошлом сезоне игрок отыграл 31 матч, забил 11 голов и отдал 7 передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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