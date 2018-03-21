Артем Дзюба: «Карпин обещал закатать меня как футболиста»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным. По словам форварда, бывший наставник «Спартака» обещал погубить его карьеру.

«Этот человек много сделал нехорошего для меня. Мы не общаемся и не здороваемся, поэтому это исключено. Для меня этого человека не существует. Он очень много вещей сделал, которые не прощаются. Самое главное, как он поступил в одном эпизоде – обещал закатать меня как футболиста, сделать все, чтобы я закончил, мою карьеру погубить», — поведал Дзюба.

29-летний футболист отметил, что, несмотря на плохие взаимоотношения, он благодарен Карпину.

«Мне пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так, мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А я сказал: «Посмотрим». Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так не сдался и не сдамся», — подчеркнул Дзюба.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»