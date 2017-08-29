«Ювентус» договорился с «Шальке» об аренде Бенедикта Хеведеса за 3,5 млн евро

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес в ближайшие дни покинет Германию. Немец приблизился к переходу в «Ювентус».

Туринский клуб договорился с гельзенкирхенцами о годичной аренде игрока за 3,5 миллиона евро с правом выкупа за 11,5 миллиона. При этом «Юве» потребовал сделать опцию максимально свободной, чтобы принять окончательное решение лишь по итогам сезона.

Ожидается, что Хеведес пройдет медобследование в «Ювентусе»в воскресенье.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио