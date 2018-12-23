Рабьо подпишет предварительный контракт с «Барсой»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо может перебраться в чемпионат Испании. Игрок близок к сделке с «Барселоной».

Сообщается, что футболист в ближайшее время подпишет предварительное соглашение с каталонским клубом. Кроме того Рабьо получит денежный бонус при подписании контракта. Он будет равен 10 млн евро. Официально француз присоединится к «сине-гранатовым» летом 2019 года. Хавбек перейдет в каталонский клуб тогда, когда истечет его соглашение с «ПСЖ».

Напомним, что Рабьо перешел в парижский клуб в 2013 году. В нынешнем сезоне он провел 14 игр, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Get French Football News ‏