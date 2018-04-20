Андрей Аршавин: «Венгер такой один, другого нет»

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал решение Арсена Венгера покинуть пост главного тренера команды по завершении сезона. Футболист нормально отнесся к уходу французского специалиста.

«Уход Арсена Венгера из «Арсенала» я воспринял нормально. Думаю, что он своей карьерой и своим служением этому клубу добился права принять решение самому, когда посчитал нужным. Он мне запомнился умным, тактичным, спокойным и рассудительным: первое из воспоминаний, которое приходит на ум, – когда я готовился выйти на замену, стоял в шапке, а он с меня ее сдернул. Вообще Венгер такой один, другого такого нет, и с таким специалистом мне поработать уже не удастся», – сказал Аршавин.

Напомним, Андрей Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» в период с 2009 по 2013 год. Сейчас российский футболист выступает за казахстанский «Кайрат».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС