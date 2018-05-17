«Атлетико» получит 6,5 млн евро за победу в финале Лиги Европы

Автор: Лидия Дидык 0

Стали известны доходы «Атлетико» от выступлений в еврокубках. За победу в финале Лиги Европы против «Марселя» (3:0) испанский клуб получит 6,5 млн евро.

В случае поражения команда могла заработать на 3 млн меньше – 3,5 млн евро.

За победу в полуфинале «Атлетико» получил 1,6 млн евро, в четвертьфинале – 1 млн евро. В общей сложности, клуб заработает около 10,3 млн евро за участие в Лиге Европы.

На групповой стадии Лиги чемпионов, где команда заняла 3-е место и квалифицировалась в ЛЕ, «Атлетико» заработал 16,3 млн евро.

В сезоне-2013/14, когда «Атлетико» вышел в финал ЛЧ и заработал порядка 50 млн евро.

В сезоне-2015/16 «Атлетико» снова добрася до финала ЛЧ и получил примерно 69 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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