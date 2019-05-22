Хосеп Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в «Ювентусе». Контракт будет рассчитан на четыре года.

Стороны провели решающий этап переговоров и пришли к соглашению. Испанский специалист подпишет контракт с туринцами на четыре года.

Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus . Contratto di 4 anni. Deal done ✅@RadioSportiva — Federico Gennarelli (@F_Genna88) May 21, 2019

Напомним, что Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии.

17 мая «Ювентус» объявил о том, что нынешний наставник команды Массимилиано Аллегри покинет свой пост в конце сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Radio Sportiva Федерико Дженнарелли