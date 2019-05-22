Хосеп Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжит карьеру в «Ювентусе». Контракт будет рассчитан на четыре года.

Стороны провели решающий этап переговоров и пришли к соглашению. Испанский специалист подпишет контракт с туринцами на четыре года.

Напомним, что Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии.

17 мая «Ювентус» объявил о том, что нынешний наставник команды Массимилиано Аллегри покинет свой пост в конце сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер журналиста Radio Sportiva Федерико Дженнарелли

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