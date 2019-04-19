Альваро Одриосола получил перелом ключицы на тренировке «Реала»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола сломал ключицу на тренировке команды. Он выбыл до конца сезона.

Сообщается, что 23-летний футболист столкнулся в верховой борьбе с нападающим Винисиусом и неудачно упал на газон. Из-за сильных болевых ощущений Одриосола был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом ключицы.

По оценкам врачей, на восстановление уйдет от полутора до двух месяцев. Это означает, что нынешний сезон для игрока досрочно завершен.

После возвращения на пост главного тренера «Реала» Зинедина Зидана футболист принял участие в четырех матчах. Всего в текущем сезоне Одриосола провел за «Реал» 22 матча, забив один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: As