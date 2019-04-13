«Интер» нацелился на Илкая Гюндогана

«Интер» потерял надежду подписать полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Теперь миланцы нацелились на Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити».

Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде наложил вето на продажу хорвата, что заставило руководство «Интера» переключиться на Гюндогана.

Немецкий полузащитник после недавнего поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в Лиге чемпионов обвинил команду в недостатке храбрости, с чем категорически не согласился главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Контракт 28-летнего игрока истекает в 2020 году, а его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне Гюндоган провел 42 матча за «Сити», в которых забил пять голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport