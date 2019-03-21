Казахстан разгромил Шотландию и впервые забил три гола в матче квалификации Евро

Автор: Тимофей Поршнев 0

Казахстан

Сборная Казахстана крупно обыграла сборную Шотландии (3:0) в матче первого тура квалификации Евро-2020. Это победа оказалась особенной для казахстанцев.

Шотландцы впервые проиграли команде, которая находится ниже них в рейтинге ФИФА (с 1993 года, когда рейтинг появился). Казахстан занимает 117-е место.

Кроме того, казахстанцы впервые забили три гола в матче квалификации Евро. Отметим, что эти команды выступают в одной группе со сборной России.

Сегодня же сборной России предстоит провести матч со сборной Бельгии. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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