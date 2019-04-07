Рахим Стерлинг оплатил билеты на игру ученикам бывшей школы

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оплатил 550 билетов на матч полуфинала Кубка Англии для учеников своей школы – академии Арка Элвина. Оказалось, они не болели за «Манчестер Сити».

Учащиеся воспользовались приглашением и приехали на «Уэмбли», где «Сити» встречался с «Брайтоном». Четверо попали в телевизионный сюжет.

На них были голубые розетки «Сити», но когда ведущий спросил ребят, за какие клубы они болеют, ответы оказались не теми, на которые рассчитывал Стерлинг. Двое назвали «Манчестер Юнайтед», также нашлись болельщики «Арсенала» и «Челси».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail