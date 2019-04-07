Рахим Стерлинг оплатил билеты на игру ученикам бывшей школы

Автор: Тимофей Поршнев 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг оплатил 550 билетов на матч полуфинала Кубка Англии для учеников своей школы – академии Арка Элвина. Оказалось, они не болели за «Манчестер Сити».

Учащиеся воспользовались приглашением и приехали на «Уэмбли», где «Сити» встречался с «Брайтоном». Четверо попали в телевизионный сюжет.

На них были голубые розетки «Сити», но когда ведущий спросил ребят, за какие клубы они болеют, ответы оказались не теми, на которые рассчитывал Стерлинг. Двое назвали «Манчестер Юнайтед», также нашлись болельщики «Арсенала» и «Челси».

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Рахим Стерлинг помог ученикам своей школы попасть на матч Кубка Англии

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» поднялся на первое место в АПЛ

АПЛ назвала лучшего тренера февраля

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 