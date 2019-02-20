«Барселона» впервые при нынешнем формате Лига чемпионов не смогла забить, нанеся 25 ударов по воротам

«Барселона» сыграла вничью с «Лионом» (0:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Каталонцы нанесли по воротам соперника 25 ударов, но не смогли забить.

Это рекорд клуба по количеству ударов без голов в матчах Лиги чемпионов при нынешнем формате розыгрыша. Нынешний формат действует с сезона-2003/2004.

Также этот матч стал четвертой ничьей «Барселоны» из последних пяти игр. Ответный матч 1/8 финала против «Лиона» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»