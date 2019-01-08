«Ювентус» включился в борьбу за Хадсона-Одои

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может оказаться в чемпионате Италии. На хавбека претендует «Ювентус».

Туринский клуб неожиданно включился в борьбу за молодого игрока «синих». Предполагается, представители «старой синьоры» уже успели провести переговоры с агентами футболиста. Но утверждается, что англичанин склоняется к решению перейти в «Баварию».

Мюнхенская команда долгое время проявляет интерес к Хадсону-Одои.

Напомним, 18-летний игрок — воспитанник лондонского клуба. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ футболист за «синих» провел только один матч.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror