«Ювентус» включился в борьбу за Хадсона-Одои

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может оказаться в чемпионате Италии. На хавбека претендует «Ювентус».
Туринский клуб неожиданно включился в борьбу за молодого игрока «синих». Предполагается, представители «старой синьоры» уже успели провести переговоры с агентами футболиста. Но утверждается, что англичанин склоняется к решению перейти в «Баварию».
Мюнхенская команда долгое время проявляет интерес к Хадсону-Одои.
Напомним, 18-летний игрок — воспитанник лондонского клуба. Его контракт с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне АПЛ футболист за «синих» провел только один матч.
Фото: Global Look Press
Источник: Mirror