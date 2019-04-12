Ромелу Лукаку: «Надо сыграть с сердцем и яйцами в ответном матче с «Барселоной»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». В первой встрече каталонский клуб победил со счетом 1:0.

«Манчестер Юнайтед» должен повысить уровень своей игры и действовать еще лучше, чем в ответной встрече с «ПСЖ». Нельзя упускать свои моменты и пропускать голы. Нам надо сыграть с сердцем и яйцами.

Нужно повысить качество своего футбола, лучше распоряжаться мячом. Если это удастся, то в футболе может случиться все, что угодно», – сказал бельгиец.

Матч «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» состоится 16 апреля на стадионе «Камп Ноу».

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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