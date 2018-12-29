Кристиан Пулишич перейдет в «Челси» летом за 50 млн евро

Автор: Поршнев Тимофей 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич по окончании сезона продолжит карьеру в «Челси». 20-летний американец уже согласовал личный контракт с лондонцами.

«Боруссия», в свою очередь, пообещала ему, что отпустит летом в «Челси» за 50 миллионов евро, а не за 70 млн, как предполагалось ранее. Изначально «Челси» планировал приобрести Пулишича в январе.

Контракт хавбека с «Боруссией» рассчитан до июня 2020 года. Сообщалось, что им также интересуются «Тоттенхэм», «Бавария» и «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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