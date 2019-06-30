Зинедин Зидан считает, что Кейлор Навас должен покинуть «Реал»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы команду покинул голкипер Кейлор Навас. Игрок может отправиться во Францию.

Этот переход поможет специалисту решить проблему определения основного голкипера, в роли которого руководство мадридского клуба видит бельгийца Тибо Куртуа.

Отметим, Навасом интересуется «ПСЖ», который остался без вратаря после ухода Джанлуиджи Буффона.

Напомним, в сезоне-2018/19 Навас провел 21 матч за «Реал», пропустил 21 мяч и семь раз отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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