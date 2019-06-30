Зинедин Зидан считает, что Кейлор Навас должен покинуть «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы команду покинул голкипер Кейлор Навас. Игрок может отправиться во Францию.

Этот переход поможет специалисту решить проблему определения основного голкипера, в роли которого руководство мадридского клуба видит бельгийца Тибо Куртуа.

Отметим, Навасом интересуется «ПСЖ», который остался без вратаря после ухода Джанлуиджи Буффона.

Напомним, в сезоне-2018/19 Навас провел 21 матч за «Реал», пропустил 21 мяч и семь раз отыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es