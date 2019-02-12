«Реал» стал первым в топ-30 самых больших клубов мира

Автор: Поршнев Тимофей 0

Составлен рейтинг топ-30 самых больших клубов мира. Оценивалось более 10 критериев. 

Первое место занял «Реал», на втором месте расположилась «Барселона», на третьем – «Манчестер Юнайтед». В число десяти лучших вошли «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Во время исследования клубы сравнивались по таким показателям, как общая стоимость состава, количество выигранных континентальных турниров, число игроков команды, ставших обладателями «Золотого мяча», сумма рекордного трансфера, количество проданных футболок, средняя посещаемость матчей, количество подписчиков в социальных сетях. Всего оценивалось более 10 критериев.

Фото: Global LOok Press
Источник: France football

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