«Реал» стал первым в топ-30 самых больших клубов мира

Составлен рейтинг топ-30 самых больших клубов мира. Оценивалось более 10 критериев.

Первое место занял «Реал», на втором месте расположилась «Барселона», на третьем – «Манчестер Юнайтед». В число десяти лучших вошли «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

France Football have compiled a list of the 30 biggest clubs on the planet. Judged over 10 factors. This is the final list. pic.twitter.com/HIUlQ6Wb7e — Sport Witness (@Sport_Witness) February 11, 2019

Во время исследования клубы сравнивались по таким показателям, как общая стоимость состава, количество выигранных континентальных турниров, число игроков команды, ставших обладателями «Золотого мяча», сумма рекордного трансфера, количество проданных футболок, средняя посещаемость матчей, количество подписчиков в социальных сетях. Всего оценивалось более 10 критериев.

Фото: Global LOok Press

Источник: France football