«Реал» стал первым в топ-30 самых больших клубов мира

Составлен рейтинг топ-30 самых больших клубов мира. Оценивалось более 10 критериев.

Первое место занял «Реал», на втором месте расположилась «Барселона», на третьем – «Манчестер Юнайтед». В число десяти лучших вошли «Бавария», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

France Football have compiled a list of the 30 biggest clubs on the planet. Judged over 10 factors. This is the final list. pic.twitter.com/HIUlQ6Wb7e

— Sport Witness (@Sport_Witness) February 11, 2019