Transfermarkt обнулил цены Александра Кокорина и Павла Мамаева, Федор Чалов подорожал до 16 миллионов

Портал Transfermarkt опубликовал измененные значения трансферной стоимости игроков российской Премьер-лиги. Двое футболистов остались без цены.

Наибольший рост в цене показал нападающий ЦСКА Федор Чалов — его стоимость возросла до 16 миллионов евро. По 4 миллиона евро прибавили в цене защитник ЦСКА Марио Фернандес (с 26 до 30 миллионов), форвард «Зенита» Сердар Азмун (с 13 до 17 миллионов) и защитник «Краснодара» Виктор Классон (с 14 до 18 миллионов).

Среди тех, кто потерял в цене, отдельно выделим нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева — их трансферная стоимость обнулена. Таким образом, Кокорин потерял в стоимости 7,5 миллионов евро, а Мамаев — 4 миллиона.

Также в цене заметно потеряли полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (с 13 миллионов до 8), экс-армеец Абель Эрнандес (с 6,5 до 4) и Клаудио Маркизио из «Зенита» (с 5,5 до 3).

Отметим также рост в цене воспитанников «Краснодара», чья цена до этого не превышала несколько тысяч евро. Речь идет о голкипере Матвее Сафонове и нападающих Иване Игнатьеве и Магомеде-Шапи Сулейманове — каждый из них после обновления ценников стал стоить 7,5 миллионов евро.

Топ-10 подорожавших:

Федор Чалов, ЦСКА — 16 млн евро (+6 млн)

Марио Фернандес, ЦСКА — 30 млн евро (+4 млн)

Сердар Азмун, «Зенит» — 17 млн евро (+4 млн)

Виктор Классон, «Краснодар» — 18 млн евро (+4 млн)

Матвей Сафонов, «Краснодар» — 6 млн евро (+3,5 млн)

Антон Миранчук, «Локомотив» — 16 млн евро (+3,5 млн)

Артем Дзюба, «Зенит» — 16 млн евро (+3 млн)

Себастьян Дриусси «Зенит» — 16 млн евро (+2,5 млн)

Иван Обляков, ЦСКА — 7,5 млн евро (+2,5 млн)

Георгий Джикия, «Спартак» — 8,5 млн евро (+2,5 млн)

Топ-10 подешевевших:

Александр Кокорин — без цены (-7,5 млн)

Алан Дзагоев, ЦСКА — 8 млн евро (-5 млн)

Павел Мамаев — без цены (-4 млн)

Абель Эрнандес, без клуба — 4 млн евро (-2,5 млн)

Клаудио Маркизио, «Зенит» — 3 млн евро (-2,5 млн)

Игорь Акинфеев, ЦСКА — 10 млн евро (-2 млн)

Эмануэль Маммана, «Зенит» — 10 млн евро (-2 млн)

Софьян Ханни, «Спартак» — 6 млн евро (-2 млн)

Фернандо, «Спартак» — 11,5 млн евро (-1,5 млн)

Федор Смолов, «Локомотив» — 11 млн евро (-1,5 млн)

Фото: Global Look Press

Источник: Transfermarkt