«Барселона» начала переговоры по переходу Маркуса Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшее время может переехать в Испанию. Англичанином интересуется «Барселона».

Сообщается, что руководство каталонского клуба уже приступило к переговорам по переходу 21-летнего англичанина.

Отметим, что действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года, трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es