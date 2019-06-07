«Барселона» начала переговоры по переходу Маркуса Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшее время может переехать в Испанию. Англичанином интересуется «Барселона».
Сообщается, что руководство каталонского клуба уже приступило к переговорам по переходу 21-летнего англичанина.
Отметим, что действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года, трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es