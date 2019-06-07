«Барселона» начала переговоры по переходу Маркуса Рэшфорда

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд в ближайшее время может переехать в Испанию. Англичанином интересуется «Барселона».

Сообщается, что руководство каталонского клуба уже приступило к переговорам по переходу 21-летнего англичанина.

Отметим, что действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2020 года, трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 47 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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