«Манчестер Юнайтед» предложил Маттейсу де Лигту крупный контракт

«Манчестер Юнайтед» надеется переманить защитника «Аякса» Маттейса де Лигта крупным контрактом. Английский клуб готов платить 19-летнему игроку 236 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что «Барселона» договорилась о трансфере голландца, но каталонский клуб признает, что они не могут конкурировать с огромной зарплатой, предлагаемой «МЮ».

С окладом в 12,3 миллиона фунтов Де Лигт может стать одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Превысить предложение «МЮ» могут только их соседи из «Сити», которые стремятся заполнить брешь в обороне после ухода Венсана Компани в «Андерлехт».

В этом сезоне Де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей во всех турнирах и забил семь голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es