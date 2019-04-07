«Краснодар» создаст тренерскую школу для воспитанников, которые не проходят в академию

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий сделал важное заявление. На базе клуба будет создана школа тренеров для воспитанников.

«У нас в школе 11 тысяч человек, в академии – всего 300 мальчиков. В шестом-седьмом классе мальчики заканчивают (обучение в филиалах академии в разных районах Краснодарского края – прим.), из 1000-1500 человек мы сюда (в постоянную академию – прим.) приглашаем 80, потом заканчивают где-то 20-30.

Ну, мы молодой клуб, дальше посмотрим: если будет больше талантливых мальчиков, мы больше будем приглашать. У меня была всегда дилемма: что делать с остальными? Из 1500 мальчиков процентов 70 – болельщики. Что это значит? Мы знаем, что они точно не станут футболистами, там бегают и ребята с 5-10 килограммами лишнего веса. Но мы знаем одно: если он 6-7 лет прозанимался футболом, то до конца жизни одним глазом будет смотреть его, потому что он будет его понимать.

По сути, из 1500 мальчиков 900 – это ребята, которым мы даем право понять, что такое футбол внутри. Это формы, костюмы, турниры, манежи, профессиональные тренеры и так далее. Но мы понимаем, что они не станут футболистами.

Я сейчас придумал: для тех, кто не попал ни в какие академии, мы сделаем так называемую школу тренеров. У них будет отдельная форма, все такое прочее. Каждую субботу будем их собирать и продолжать обучение футболу, а там дальше – как получится.

Мы будем показывать, как работают тренеры по линиям, будем рассказывать и о судейской работе. Каждую субботу по три-четыре часа у них будут занятия, [в том числе] с практической частью. Мы думаем, что к одиннадцатому классу они наберут уже 500 часов футбольной работы», – сказал Галицкий.

Фото: Global Look Press

Источник: ютуб-канал «Русские норм!»