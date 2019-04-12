Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного 11-летнего мальчика

Автор: Тимофей Поршнев 0

Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба принял участие в благотворительной акции «Мечтай со мной». Он исполнил мечту больного мальчика.

У 11-летнего Святослава Кирикова из Петрозаводска исполнилось самое заветное желание — мальчик хотел пообщаться с Артемом Дзюбой — нападающим сборной России и «Зенита».

Святослав понаблюдал за тренировкой петербургского клуба. Позднее футболист провел мастер-класс для юного болельщика.

Проект «Мечтай со мной» исполняет мечты детей (до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни.

Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм канал Mash

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