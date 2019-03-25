Фанат «Спартака», выбежавший к Глушакову: «Пока Денис ходит с капитанской повязкой, будет война»

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов поделился мнением о конфликте полузащитника Дениса Глушакова с фанатами. В прошлом году у него произошел конфликт с футболистом.

В ноябре 2018 года Голунов выбежал на поле в матче с «Рапидом» (1:2), подбежал к Глушакову и спровоцировал стычку.

— Как относитесь к тому, что Глушаков вышел на матч с «Зенитом» с капитанской повязкой?

– Возможно, Олег Кононов еще не до конца доверяет Георгию Джикии, поэтому против «Зенита» решил назначить капитаном Глушакова. Или тренер слишком сильно переживал за результат…

Думаю, если бы капитаном был Джикия, результат был бы другим. Джикия у нас выступает в сборной России. Это о многом говорит.

А где Глушаков? В «Спартаке» со скандалами? Будет круто, если мы добьемся ухода Глушакова из команды. А Джикия капитанил в матче с «Динамо» – и удачно. Он красавчик вообще!

— Пока Глушаков в команде, война с болельщиками будет продолжаться?

– Пока он ходит с капитанской повязкой, то да, будет.

— А если он ее кому-нибудь отдаст?

– Это будет хороший знак. Это помирило бы его с болельщиками.

— Глушаков говорил, что готов встретиться с фанатами и поговорить.

– Пока никаких действий с его стороны не было. Думаю, он спокойно мог организовать встречу с болельщиками, выйти через клуб, как-то обыграть это красиво. В клубе же есть все контакты фанатов. Можно было прийти в офис «Фратрии».

— Сами хотели бы сходить на такую встречу?

– Конечно, хотел бы.

— И что бы ему сказали?

– Не знаю. Там на месте по факту разобрались бы, – сказал Голунов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»