Криштиану Роналду вызовут на допрос по делу об изнасиловании

Полиция Лас-Вегаса намерена вызвать на допрос нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Ранее стало известно, что 34-летняя американка подала в суд на Роналду и обвинила его в изнасиловании, которое случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м году девушка подписала с представителями футболиста соглашение о неразглашении дела, получив за это 375 тысяч долларов. Однако в сентябре при помощи СМИ она объявила об изнасиловании.

«Материалы дела не исчезли. Они были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении. Мы ещё не знаем, когда состоится допрос, но мы обязательно должны получить показания Роналду. Это преступление, и мы обязаны выслушать человека, который обвиняется в его совершении», — сказал пресс-атташе департамента полиции Лас-Вегаса Жакинто Ривера.

Фото: Global Look Press

Источник: Correiodemanha