Криштиану Роналду желает вернуться в Англию

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет вернуться в Англию. Об этом португалец сообщил на слушании о неуплате налогов.

«В Англии я никогда не имел таких проблем. Поэтому хочу вернуться туда.

Я всегда платил налоги, всегда. И в Англии, и в Испании. Вы знаете, я не могу ничего скрыть, это было бы смешно с моей стороны. Я как открытая книга. Вам ничего не нужно делать, просто вбейте мое имя в Google и получите всю информацию обо мне. Например, Forbes опубликовывает все мои заработки», — сказал Роналду.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в своем бывшем нападающем и уже готов сделать «Реалу» предложение о покупке игрока.

Напомним, Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов суммы на 14,7 миллиона евро в период с 2011 по 2014 годы.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun