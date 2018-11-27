Дортмундская «Боруссия» объявила цену Кристиана Пулишича

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Но «черно-желтые» могут продать игрока только за определенную цену.

Руководство «шмелей» решительно настроено сохранить футболиста сборной США в команде в зимний трансферный период, однако готово рассмотреть предложения по нему летом. Клуб оценивает Пулишича в 79 миллионов евро.

Напомним, главными претендентами на хавбека считаются «Челси», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен», которые уже долгое время следят за прогрессом игрока.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за американского игрока является именно «Челси». В лице хавбека «синие» видят замену Эдену Азару, который не исключает своего ухода летом.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 8 матчей в Бундеслиге, в которых забил 1 гол и отдал 2 передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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