Виктор Файзулин: «Матч с Кореей на чемпионате мира был самым трудным»

Бывший полузащитник сборной России Виктор Файзулин вспомнил о матче с Южной Кореей на чемпионате мира 2014 года. По словам хавбека, эта игра, завершившаяся со счетом 1:1, была самой трудной.

«Тогда в 2014 году на чемпионате мира в Бразилии игра с Кореей (1:1) стала для нас первой. И по моим ощущениям – самой трудной из всех трех. Каких-то конкретных деталей я не помню, но практически с первых минут понял, что с корейцами будет тяжело. В первом тайме то ли за счет прессинга, то ли объема работы, то ли физически – но они нас превосходили. Мы и за корейцами толком не успевали, и сами моментов не создавали. Во втором тайме, правда, было полегче.

Корейцы — очень цепкие ребята. Может быть, у них нет ярких звезд, но они играют командой и каждый надежен. Интересно будет посмотреть субботний матч. И на нашу сборную – в частности. Пока не понятна направленность, то есть в каком стиле играет наша сборная. Хочется увидеть какую-то цельность», — сказал Файзулин.

Товарищеский матч между сборными России и Кореи состоится завтра, 7 октября, на «ВЭБ Арене». Встреча начнется в 17:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ