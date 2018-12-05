Адвокат Кокорина: «Никогда не предоставляли суду характеристику из «Локомотива»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала информацию, что суду из «Локомотива» предоставили положительную характеристику на ее подзащитного.

«Мы никогда не предоставляли характеристику из «Локомотива». Не знаем, почему судья зачитал, что она есть в материалах дела. Мне известно только о предоставлении положительной характеристики из «Зенита», — сказала Татьяна Стукалова.

Как стало известно, президент «Локомотива» Илья Геркус не подписывал положительную характеристику на Кокорина. В клубе ничего не знают о данном документе.

Напомним, в Тверском суде Москвы в эти минуты идет слушание о мере пресечения для Кокорина и Мамаева. Срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря, и следствие ходатайствует о продлении.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»