Серхио Рамос нарушил антидопинговые правила после матча чемпионата Испании

Защитник «Реала» Серхио Рамоса нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги. Тогда «сливочные» в гостях играли с «Малагой».

Немецкое издание «Der Spiegel» опубликовало часть отчета, представленного офицером допинг-контроля матча «Малага» – «Реал», который испанский защитник полностью отыграл.

«Спортсмен Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед сдачей мочи, пока его команда ждала возвращения в . Я сказал ему, что правила AEPSAD запрещают это.

Спортсмен выразил свое несогласие вместе с командой врачей «Реала». Они сказали мне, что игрокам «Реала» позволено в одиночку принимать душ не только после матчей под эгидой УЕФА, но даже после игр Ла Лиги.

Я ответил, что не знаю, и даже если бы это было так, то не верю и не могу позволить ему принять душ.

Игрок проигнорировал мои предупреждения и принял душ в моем присутствии в комнате допинг-контроля стадиона «Малаги».

Я сообщил ему, что это будет отражено в соответствующем докладе, но он не придавал этому значения», – сказано в отчете.

В документе также упоминается, что согласно статье 77.2 постановления прямо указывается, что «в случае сбора образцов мочи должностное лицо, сопровождающее спортсмена, должно запрещать ему принимать душ или купаться».

Напомним, Рамос вчера выступил с официальным заявлением по поводу заявлений о нарушении им антидопинговых правил, где упомянул ситуацию после матча с «Малагой»: «Малага, апрель 2018 года. По завершении матча меня попросили пройти допинг-тест. Учитывая ограничения по времени, связанные с возвращением команды домой, официальный представитель разрешил мне принять душ, при этом он находился рядом все это время. После этого я, как и всегда, прошел допинг-тест».

Фото: Global Look Press

Источник: Spiegel Online