Ответный финальный матч Кубка Либертадорес между «Ривером» и «Бокой» не будет сыгран сегодня, 25 ноября. Игру перенесли на неопределенный срок в связи с официальным обращением «Боки» в Конфедерацию футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ).

«Мы хотим, чтобы игра проходила в равных условиях для всех. Мы собираемся перенести матч и встретиться с президентами «Боки» и «Ривера», чтобы определиться с датой проведения матча», – сообщил президент КОНМЕБОЛ.

Решение о новой дате матча будет принято после совещания во вторник, 27 ноября.

Напомним, что ответный финальный матч Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» должен был пройти 24 ноября. Однако встреча была перенесена на сутки из-за нападения болельщиков команды хозяев на автобус с игроками «Боки».

Фото: Global Look Press

Источник: El Espectador Global Look Press