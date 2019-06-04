«Бавария» продолжает переговоры о трансфере Лероя Сане

Автор: Анатолий Акулов 0

Лерой СанеПолузащитник «Манчестер Сити» все еще может перебраться в чемпионат Германии. В услугах 23-летнего хавбека заинтересована «Бавария».

Мюнхенский клуб предложили 80 миллионов евро за Сане. Однако, руководство «Сити» ответило отказом. «Горожане» не намерены продавать игрока менее, чем за 100 миллионов.

Ранее свое мнение выразил президент «Баварии» Ули Хенесс. «К этому трансферу нужно относиться с небольшим скептицизмом. Проблема в сумме, она безумна», – сказал он.

В ближайшее время баварцы решат, делать ли второе предложение. В прошедшем сезоне 23-летний хавбек провел 31 матч в чемпионате Англии. На его счету 10 голов и 11 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Фабрицио Романо

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