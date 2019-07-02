Дмитрий Полоз покинул расположение «Ростова»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Петербургский «Зенит» отозвал нападающего Дмитрия Полоза из расположения «Ростова». Также тренировочную базу «Ростова» в Австрии покинул Ричи Эннин.

28 мая нынешнего года казанский «Рубин» объявил об уходе Полоза. Форвард выступал за клуб на правах аренды в прошедшем сезоне РПЛ. Полоз сыграл во всех матчах чемпионата, забил пять голов и отметился двумя результативными передачами.

Полоз уже выступал за клуб из Ростова-на-Дону. 27-летний игрок выступал за ростовчан с 2012 по 2017 годы, провел 127 игр и забил 22 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Ростов»

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