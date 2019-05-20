Килиан Мбаппе: «Лионель Месси — фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч». Французский форвард выступает за парижан с лета 2017 года.

«Фаворит — Месси. Вылет из Лиги чемпионов ничего не меняет, он остается номером один во всем. Я убеждён, что «Золотой мяч» достанется аргентинцу. Он показал в этом году, что он лучший игрок. И хотя год длится до декабря, я не беспокоюсь за него. Месси будет играть на высочайшем уровне и до декабря», — сказал 20-летний форвард.

Мбаппе стал обладателем награды лучшему игроку сезона во французской Лиге 1. Также 20-летний футболист третий год подряд признан лучшим молодым игроком. В борьбе за «Золотую бутсу» Мбаппе занимает второе место, забив 32 гола в чемпионате Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo