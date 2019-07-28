Пауло Дибала не намерен покидать «Ювентус»

Форвард Пауло Дибала не собирается покидать «Ювентус». Аргентинский футболист выступает за туринский клуб с 2015 года.

25-летний форвард намерен бороться за место в составе под руководством тренера Маурицио Сарри.

Ранее «Ювентус» собирался включить Дибалу в сделку по обмену с участием форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Однако 25-летний игрок остаться и готов сократить летний отпуск, чтобы начать поскорее изучать методы нового главного тренера Маурицио Сарри.

За четыре года в «Ювентусе» Дибала сыграл 128 игр и забил 57 голов. Ранее аргентинец играл за «Палермо», и аргентинский клуб «Институто».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports