Жоао Миранда покинул «Интер» и продолжит карьеру в Китае

Автор: Андрей Синельщиков 0

Миранда

Миланский «Интер» объявил о переходе защитника команды Жоао Миранды в китайский клуб «Цзянсу Сунин». Бразилец играл за итальянский клуб четыре года.

«Каждый в «Интере» желает Миранде всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении миланского клуба.

Всего Миранда сыграл за «Интер» 109 игр и забил один гол. 34-летний бразилец до переезда в Италию защищал цвета мадридского «Атлетико», бразильских «Сан-Паулу» и «Коритибы», а также французского «Сошо».

В прошедшем сезоне Миранда сыграл в 20 матчах во всех турнирах за «Интер».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Интера»

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