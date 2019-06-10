Маурицио Сарри достанется «Ювентусу» бесплатно

Автор: Анатолий Акулов 0

«Челси» рискует не получить компенсацию за переход главного тренера Маурицио Сарри. В сделку может быть включена скидка лондонцам за аренду Гонсало Игуаина.

Английский клуб уже сегодня должен объявить о расторжении контракта с итальянцем по взаимному согласию. 60-летний специалист достанется «Ювентусу» бесплатно, несмотря на действующий контракт.

Ожидается, что «Юве», в свою очередь, сделает «синим» скидку в качестве компенсации за полугодовую аренду форварда Гонсало Игуаина. Аргентинский нападающий обошелся «Челси» в 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сарри выиграл вместе с лондонцами Лигу Европы. Помимо этого, «Челси» завоевал бронзовые медали чемпионата Англии, набрав 72 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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