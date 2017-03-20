70-летний житель Нижнего Новгорода — самый возрастной кандидат в волонтеры ЧМ-2018

70-летний Александр Силенков подал заявку на работу волонтером. Житель Нижнего Новгорода хочет поучаствовать в благотворительной программе во время чемпионата мира в России.

«Спорт — неотъемлемая часть моей жизни, Особенно мне близки волейбол и настольный теннис, которым занимаюсь и по сей день, участвую в соревнованиях ветеранов.

Мы очень ждем ЧМ-2018, и для меня он — настоящее счастье! Могу сказать, что пробиться в ряды волонтеров довольно-таки сложно, но я надеюсь, что мне найдется позиция, на которой смогу быть, действительно, полезным», — такое сообщение оставил Силенков в своем письме.

Более 177 тысяч человек подали заявки на участие в волонтерской программе 2018 года. Мировое первенство пройдет следующим летом с 13 июня по 14 июля в 13-и городах России.

Фото: Global Look Press

Источник: Regnum