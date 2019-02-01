Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон перешел в ПАОК. 25-летний исландец подписал с греческим клубом контракт до 2022 года.
Зарплата игрока составит более 1 миллиона евро за сезон плюс бонусы.
За новую команду Ингасон будет выступать под 4-м номером.
Сумма трансфера не сообщается, известно, что трансфер исландца станет для ПАОК вторым по цене после перехода Лео Жабы из «Ахмата».
Transfers are not over till #IngiIsHere #PAOK #DeadlineDay #TheFutureIsHere pic.twitter.com/AIYoTjtZJx
— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) February 1, 2019
Ингасон выступал за «Ростов» с лета 2017 года после перехода из «Гранады» за 1,2 миллиона евро.
В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт клуба ПАОК