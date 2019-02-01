Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон перешел в ПАОК. 25-летний исландец подписал с греческим клубом контракт до 2022 года.

Зарплата игрока составит более 1 миллиона евро за сезон плюс бонусы.

За новую команду Ингасон будет выступать под 4-м номером.

Сумма трансфера не сообщается, известно, что трансфер исландца станет для ПАОК вторым по цене после перехода Лео Жабы из «Ахмата».

Ингасон выступал за «Ростов» с лета 2017 года после перехода из «Гранады» за 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба ПАОК