Станислав Черчесов: «Хотели подавить соперника – и сборная России сделала это»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги встречи с Кипром в рамках отбора на Евро-2020 (1:0). Он прокомментировал результат команды.

«Было много моментов, где мы сыграли, как планировали. Но бывало, что и передерживали мяч, не до конца правильно располагались геометрически, поэтому игра не складывалась. В целом, настрой был хороший, мы прессинговали. Хотели подавить соперника – и сделали это. Но это не превратилось в голы, что плохо», — заявил специалист.

Напомним, команда под руководством Черчесова одержала победу в двух матчах квалификации, против Сан-Марино (8 июня — 9:0) и Кипра (11 июня — 1:0),

Следующие отборочные игры сборная России проведет уже осенью с Шотландией (6 сентября) и Казахстаном (9 сентября).

Фото: Global Look Press, официальный Twitter сборной России

Источник: Официальный сайт РФС