Филипе Луис: «Хотелось бы, чтобы Неймар играл за «Барселону»

Защитник «Атлетико» Мадрид Филипе Луис высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Неймара в «Барселону». Он поделился своим мнением о будущем игрока.

«Хотелось бы, чтобы Неймар снова играл за «Барселону». Он там был счастлив.

Будет очень приятно увидеть его вновь радостным и улыбающимся. Но не знаю, какое решение примет сам Неймар», — заявил бразильский футболист.

Напомним, в завершившимся сезоне в Лиге 1 форвард провел 17 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE