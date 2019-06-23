Маттейс де Лигт и Адриен Рабьо могут оказаться в «Ювентусе»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт близок к переходу в «Ювентус». Кроме того полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо также может оказаться в туринской команде.

Переговоры между игроками и клубом находятся на продвинутой стадии. Есть информация, что Старая синьора будет готова представить своих новых футболистов на следующей неделе.

Активность «Ювентуса» связана с тем, что туринцы опасаются конкурентов, которые могут их опередить. В частности, в ситуации с де Лигтом, так как парижане могут улучшить предложение по 19-летнему голландцу.

Сообщается, Рабьо снизил требования по зарплате в пользу матери и агента. Теперь француз будет не против получать около семи млн евро в год.

Напомним, хавбек в прошедшем сезоне Лиги 1 провел 14 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Де Лигт в чемпионате Голландии отыграл 33 встречи, отметился тремя голами и отдал столько же результативных пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia