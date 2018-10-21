Премьер-лига. 11 тур. «Арсенал» одержал победу над московским «Спартаком»

В 11-м туре чемпионата России «Спартак» принимал тульский «Арсенал». Однако домашние стены «красно-белым» не помогли. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Арсенала».

Премьер-лига. 11-й тур

СПАРТАК — АРСЕНАЛ — 2:3 (2:1)

Тула. 21 октября.

Стадион: «Открытие Арена». 31684 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия).

«Спартак»: Максименко, Д. Комбаров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Ташаев (Ханни,72), Ерёменко (Игнатов, 55) , Зобнин, Фернандо, Зе Луиш, Андриано (Ломовоцкий, 63).

«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Мирзов, Лесовой (Кангва, 76), Костадинов, Джорджевич (Горбатенко, 86), Ожегович (Ткачев, 72).

Голы: 1:0 — Зе Луиш (13), 1:1 — Ожегович (35), 2:1— Зе Луиш (45), 2:2 — Лесовой (48), 2:3 — Мирзов (65).

Предупреждения: Кутепов (37), Фернандо (40), Ожегович (40), Петкович (45).

14 (6) удары (в створ) 9 (5)

16 фолы 14

4 угловые 1

3 офсайды 0

61 % владения мячом 39

Наконец-то! Московский «Спартак» забил с игры. На 13-й минуте Открыл счет Зе Луиш. Еременко сделал навес на противоположный фланг на Андриано. Нападающий выкатил мяч на ногу Зе Луишу. Последний сыграл в одно касание. «Арсеналу» потребовалось время, чтобы сравнять счет. На 35-й минуте Кутепов сфолил на Ожеговиче, и судья назначил пенальти. Однако поляк его не реализовал. Мяч отскочил от Максименко. Ожегович подобрал его и забил. В добавленное время «красно-белые» рванули в контратаку. Фернандо направил мяч к забегающему Еременко. Но он срикошетил от игрока «Арсенала» . Мяч откатился к Зе Луишу ,и игрок оформил дубль. Во втором тайме туляки быстро сделали ничейный счет. На 48-й минуте мяч легко пролетел вдоль поля, его подхватил Лесовой, забегающий с фланга. Победный гол «Арсенала» прилетел от Мирзова на 65-й минуте. Бежавший рядом с ним Джорджевич передал одноклубнику мяч. Тот аккуратно прострелил в ворота «Спартака». Оборона «красно-белых» не выдержала тульских атак.

Фото: Twitter ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»