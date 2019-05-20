ЦСКА в рекордный раз сыграет в еврокубках

По итогам 29-го тура РПЛ ЦСКА гарантировал себе место в первой пятерке, а также попадание в Лигу Европы. Таким образом московская команда установила достижение.

Сообщается, «армейцы» в 18-й раз подряд примут участие в еврокубках. Этот показатель является рекордным для российских клубов. Также отмечается, что с учетом советского периода это будет уже 26-е участие красно-синих в еврокубках.

Напомним, на данный момент ЦСКА располагается на пятой строчке с 48 очками. Свой заключительный матч команда Гончаренко проведет против «Крыльев Советов».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА