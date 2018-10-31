Футболист «Аякса» привлек внимание «Ювентуса» и «Барсы»

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт входит в сферу интересов «Барселоны» и «Ювентуса». Голландский клуб готов продать футболиста.

Однако «Аякс» просит выложить за 19-летнего игрока хорошую сумму. Амстердамский клуб хочет получить с продажи де Лигта не менее 50 миллионов евро. Снижать цену на защитника «Аякс» не планирует.

Напомним, что Маттейс де Лигт всю клубную карьеру провел в «Аяксе». За голландский клуб в Высшей лиге 2018/19 футболист провел девять игр, забил один гол и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport