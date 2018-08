Криштиану Роналду забил в дебютном матче за «Ювентус»

В данный момент проходит товарищеский матч между «Ювентусом» и дублем «бьянконери». Свою первую игру в составе туринцев проводит 33-летний нападающий Криштиану Роналду.

На 8-й минуте чемпион Европы-2016 забил первый гол за «старую синьору»: португалец реализовал выход один на один.

Here is the first goal of @Cristiano in bianconero🔥! ⚫️⚪️

How to start a game well 😉💎 #CR7 #VillarPerosa #Juventus #JuventusB #SerieA #SerieCpic.twitter.com/JoUNGBUEiQ

