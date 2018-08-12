Криштиану Роналду забил в дебютном матче за «Ювентус»

В данный момент проходит товарищеский матч между «Ювентусом» и дублем «бьянконери». Свою первую игру в составе туринцев проводит 33-летний нападающий Криштиану Роналду.

На 8-й минуте чемпион Европы-2016 забил первый гол за «старую синьору»: португалец реализовал выход один на один.

Напомним, за приобретение Роналду «Ювентус» заплатил «Реалу» 112 млн евро. Сегодня форвард заявил, что с детства мечтал выступать за «бьянконери».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Ювентуса»