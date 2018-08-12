Криштиану Роналду забил в дебютном матче за «Ювентус»

Автор: Дмитрий Темников 0

В данный момент проходит товарищеский матч между «Ювентусом» и дублем «бьянконери». Свою первую игру в составе туринцев проводит 33-летний нападающий Криштиану Роналду. 

На 8-й минуте чемпион Европы-2016 забил первый гол за «старую синьору»: португалец реализовал выход один на один.

Напомним, за приобретение Роналду «Ювентус» заплатил «Реалу» 112 млн евро. Сегодня форвард заявил, что с детства мечтал выступать за «бьянконери».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Ювентуса»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду

«Ювентус» может подписать контракт с Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

«Реал» на замену Криштиану Роналду рассматривает трех футболистов

Cristiano Ronaldo

Болельщики «Ювентуса» не смогут попасть на презентацию Криштиану Роналду

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 