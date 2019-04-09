Джейми Каррагер: «Азар слишком хорош для этого «Челси»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о возможном уходе из команды полузащитника «Челси» Эдена Азара. Он положительно отозвался о футболисте.

«Не думаю, что когда-нибудь будет возможно остановить игрока от перехода в «Реал» или «Барселону». Большинство видят это как вершину, и подобное происходило как в «Манчестер Юнайтед», так и в «Ливерпуле».

Мне жаль, потому что мне нравится следить за ним от тура к туру. Но я считаю, что Азар должен играть за «Реал» или «Барселону». Он очень хорош и должен постоянно играть на таком уровне. Сейчас он слишком хорош для этого «Челси», — сказал Каррагер.

Напомним, «Реал» продолжает интересоваться бельгийцем, и, сообщается, «сливочные» постараются оформить трансфер до конца сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports