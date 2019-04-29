Торган Азар готов к переходу в «Боруссию» Д

Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Торган Азар готов перейти в другой клуб. Он намерен перебраться в «Боруссию» Д.

Сообщается, у футболиста есть договоренность с дортмундским клубом. Сторонам осталось согласовать условия будущего перехода.

«У меня есть соглашение с «Дортмундом». Теперь стороны должны договориться, и это от меня не зависит. Я оставлю все отцу и клубам», — заявил бельгийский игрок.

Напомним, «жеребцы» в Бундеслиге располагаются на 5 месте с 51 очком. Азар в нынешнем сезоне провел 30 матчей, забил 9 мячей и сделал 10 голевых передач. Он перешел в команду из Менхенгладбаха в 2014 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Het Laatste Nieuws