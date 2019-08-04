«РБ Лейпциг» и «Галатасарай» заинтересованы в покупке Хакана Чалханоглу

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может сменить клуб. Турецкий футболист выступает за итальянский клуб с 2017 года.

25-летний игрок сборной Турции попал в сферу интересов немецкого «РБ Лейпциг» и турецкого «Галатасарая». В то же время сам Чалханоглу хочет остаться в итальянском клубе. «Милан» же рассчитывает получить 18-20 миллионов евро от продажи турецкого игрока.

За два года в «Милане» полузащитник провел 67 игр, и забил девять голов. До переезда в Италию Чалханоглу выступал за немецкие клубы «Байер», «Карлсруэ» и «Гамбург».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Николо Скиры