Маурицио Сарри раскритиковал календарь АПЛ

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Челси» негативно отозвался о календаре АПЛ. Он недоволен тем, что сегодня его команде предстоит матч с «Вест Хэмом». 

Напомним, сегодня «синие» проведут матч с «молотобойцами», а в четверг на выезде сыграют со «Славией» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

«Не могу понять решение лиги, потому что мы едем в Прагу как английская команда. Не понимаю, почему мы должны играть в АПЛ в понедельник. Это очень странно.

Думаю, лига ответит, что у английских команд в ЛЧ тоже только три дня для подготовки. Но в этом случае проблему было легко решить. Речь идет не только о помощи нам, но и обо всех остальных командах, участвующих в еврокубках», — заявил Сарри.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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