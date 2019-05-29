«Рубин» не примет участие в еврокубках сезона 2020/21

Автор: Андрей Синельщиков 0

РПЛ. 26 тур. «Спартак» — «Рубин» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 29 апреля 2019 г.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение отстранить «Рубин» от выступления в еврокубках. Дисквалификация была получена в прошлом году.

УЕФА принял решение исключить «Рубин» из ближайшего еврокубкового турнира в случае, если клуб пробьется в него по итогам чемпионата России в течение двух ближайших сезонов.

«Рубин» подал апелляцию на данное решение в CAS, однако она была отклонена.

Казанский клуб, таким образом, точно не сыграет в еврокубковом сезоне-2020/21, даже в случае получения такого права по итогам сезона-2019/20.

«Рубин» закончил чемпионат России на 11-м месте. Команда Курбана Бердыева набрала 36 очков за 30 игр. 15 игр в прошедшем сезоне казанцы сыграли вничью.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Рубина»

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